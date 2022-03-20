Враг снизил присутствие в небе. ПВО Украины сбила три российских вертолета

20 марта, 02:29
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Воздушные силы ВСУ сопротивляются присутствию РФ в воздухе (Фото:Соцмережи)

Воздушные силы ВСУ сопротивляются присутствию РФ в воздухе (Фото:Соцмережи)

Украинская противовоздушная оборона сбила три вертолета российских агрессоров 19 марта.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/337057685128853

«Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!», — говорится в заявлении.

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Воздушные силы ВСУ также отметили, что для перевыполнения этого плана, Украина ожидает от союзников современных систем ПВО и истребителей, пока успешно избивают оккупантов оружием 80-х годов выпуска.

«Рашисты применяют против нас новейшее оружие — гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов», — резюмируется в сообщении.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина в ближайшие дни получит системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вертолеты РФ Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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