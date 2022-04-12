Ударной группировки нет. Войска оккупантов остаются у границ Сумской области — Живицкий 12 апреля, 02:53 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Оперативный ЗСУ/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что российские войска остаются у границ области на территории РФ.



Война России против Украины — главные события 12 апреля

В то же время Живицкий подчеркнул, что для жителей области нет необходимости эвакуироваться из-за того, что не наблюдается «ударной группировки для вторжения».

Видео дня

«Действительно, войска на границе с Украиной есть, на границе с Сумской область — есть: они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше. Но на данный момент мы не наблюдаем такой ударной группировки на границе с Сумской областью, и надеемся, молимся и работаем над тем, чтобы ситуации с таким вторжением не произошло. И я уверен, что уже никто не допустит. И мы работаем над тем, чтобы они не катались по территории нашей области, как у себя дома: не заезжали-выезжали», — заявил Живицкий.

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.