Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области: есть погибшие и раненые 6 июня, 10:44 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов Успеновка, Орехов, Каменское в Запорожской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в Силах обороны Запорожского края.



Также оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре, в результате обстрелов значительные повреждения получили четыре дома, также было разрушено одиннадцать домов и три гаража.

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За минувшие сутки враг активных наступательных действий не предпринимал. Основные усилия продолжали сосредотачиваться на сдерживании подразделений Сил обороны и содержании занятых рубежей.

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