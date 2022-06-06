Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожской области: есть погибшие и раненые

6 июня, 10:44
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Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов населенных пунктов Успеновка, Орехов, Каменское в Запорожской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в Силах обороны Запорожского края.

Также оккупанты открыли огонь по гражданской инфраструктуре, в результате обстрелов значительные повреждения получили четыре дома, также было разрушено одиннадцать домов и три гаража.

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За минувшие сутки враг активных наступательных действий не предпринимал. Основные усилия продолжали сосредотачиваться на сдерживании подразделений Сил обороны и содержании занятых рубежей.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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