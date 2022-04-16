Российские войска обстреляли село под Полтавой, один человек погиб 16 апреля, 08:46 Цей матеріал також доступний українською Пиротехники ГСЧС проводят работы по извлечению и обезвреживанию взрывоопасных предметов (иллюстративное изображение) (Фото:ГСЧС)

Вчера вечером, 15 апреля, в результате обстрела со стороны российских войск села под Полтавой погиб человек, еще один получил ранения.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

«К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером „прилет“ по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное — один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации», — отметил Лунин.

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