Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова — ОВА 9 июля, 10:30 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте работают все службы.

«Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!» — отметил Синегубов.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.