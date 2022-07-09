Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова — ОВА

9 июля, 10:30
Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте работают все службы.

«Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, находитесь в безопасных местах!» — отметил Синегубов.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Война России против Украины Ракетный удар

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