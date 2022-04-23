Между Киевом и Сумами восстановили железнодорожное сообщение
Из Киева в Сумы вновь можно доехать на поезде (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения между Киевом и Сумами
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В данный момент поезд едет с пересадкой в Нежине.
По состоянию на 22 апреля восстановлено движение поездов по маршрутам:
- Харьков — Ворожба (Слобожанский экспресс) и в обратном направлении
- Сумы — Краснополье
- Тростянец (Смородино) — Ворожба
- Тростянец (Смородино) — Кириковка
- Тростянец (Смородино) — Ахтырка
- Ворожба — Конотоп
- Конотоп — Бахмач
- Конотоп — Шостка
- Конотоп — Хутор Михайловский
- Шостка — Терещенская
- Ромодан — Ромны
В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.
Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.
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