Между Киевом и Сумами восстановили железнодорожное сообщение

23 апреля, 04:45
Цей матеріал також доступний українською
Из Киева в Сумы вновь можно доехать на поезде (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Из Киева в Сумы вновь можно доехать на поезде (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Поддержи НВ

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения между Киевом и Сумами

Война России против Украины — главные события 22 апреля

В данный момент поезд едет с пересадкой в Нежине.

По состоянию на 22 апреля восстановлено движение поездов по маршрутам:

Видео дня
  • Харьков — Ворожба (Слобожанский экспресс) и в обратном направлении
  • Сумы — Краснополье
  • Тростянец (Смородино) — Ворожба
  • Тростянец (Смородино) — Кириковка
  • Тростянец (Смородино) — Ахтырка
  • Ворожба — Конотоп
  • Конотоп — Бахмач
  • Конотоп — Шостка
  • Конотоп — Хутор Михайловский
  • Шостка — Терещенская
  • Ромодан — Ромны
Читайте также:
Сумской области выделили первые 250 миллионов гривен на восстановление

В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.

Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.

https://www.youtube.com/watch?v=Rva-GNrJLYo
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Сумы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X