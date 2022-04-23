Между Киевом и Сумами восстановили железнодорожное сообщение 23 апреля, 04:45 Цей матеріал також доступний українською Из Киева в Сумы вновь можно доехать на поезде (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения между Киевом и Сумами



Война России против Украины — главные события 22 апреля

В данный момент поезд едет с пересадкой в Нежине.

По состоянию на 22 апреля восстановлено движение поездов по маршрутам:

Видео дня

Харьков — Ворожба ( Слобожанский экспресс) и в обратном направлении

Слобожанский экспресс) и в обратном направлении Сумы — Краснополье

Тростянец ( Смородино) — Ворожба

Смородино) — Ворожба Тростянец ( Смородино) — Кириковка

Смородино) — Кириковка Тростянец ( Смородино) — Ахтырка

Смородино) — Ахтырка Ворожба — Конотоп

Конотоп — Бахмач

Конотоп — Шостка

Конотоп — Хутор Михайловский

Шостка — Терещенская

Ромодан — Ромны

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В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.

Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.

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