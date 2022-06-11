«Мечты сбываются». Бывший топ-менеджер российского Газпромбанка будет воевать за Украину 11 июня, 21:27 Цей матеріал також доступний українською Игорь Волобуев (Фото:Скриншот видео Свобода России / Telegram)

Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев присоединился к легиону Свобода России, который воюет на стороне Украины против России.

Об этом сообщили в легионе, опубликовав видеоролик с учений, в которых принимал участие россиянин.

Он призвал россиян переходить на сторону Украину, если они хотят, чтобы Россия стала свободной демократической страной.

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«Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе Свобода России. Парни из России, если вы ненавидите Путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь», — заявил он.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе добровольцев в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. В него могут вступить граждане любой страны, желающие помочь украинцам в войне с Россией.

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