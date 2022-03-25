Российские военные с оружием все больше переходят на сторону Украины — ГУР
Российские военные все больше сдаются в плен с оружием в руках (Фото:ГУР МО)
Российские военные во время полномасштабного вторжения РФ все больше переходят на сторону Украины с оружием в руках, сообщает ГУР МО.
Об этом в своем канале в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина», — говорится в заявлении.
Также ГУР опубликовал видео с российским военным, который перешел на сторону Украины и призвал присоединиться к специальному легиону Свобода России.
Ранее ГУР МО сообщил, что российские олигархи ищут пути влияния на российского диктатора Владимира Путина, а некоторые даже обсуждают его физическую ликвидацию из-за ситуации в России, спровоцированной полномасштабным вторжением РФ в Украину.
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