Фиксируются случаи массового отказа российских войск от командировок в Украину — Генштаб

14 марта, 00:29
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Попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В России фиксируются случаи массового отказа военных командировок в Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Там рассказали, что этому не помогают обещания по предоставлению статуса ветерана войны, дополнительные суточные выплаты и повышение должностного оклада.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271814665131619

В целом, оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях. Пресс-центр отмечает, что попытки захватить Мариуполь остаются безуспешными.

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13 марта по объектам в Умани, Ивано-Франковске, Стариче были нанесены ракетные удары с применением самолетов стратегической авиации. Также продолжаются пуски ОТРК Искандер с территории Беларуси.

Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобужском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к границам Украины.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты сосредоточили силы на продвижении в сторону Кривого Рога и на захвате Николаева, а также готовят наступление на Угледар.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Генштаб Войска РФ Агрессия РФ Война России против Украины

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