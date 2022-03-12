Во Франции пророссийскому кандидату в президенты разбили яйцо об голову

12 марта, 20:24
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Эрика Земмура встречают во Франции (Фото:Скриншот видео Le Figaro via YouTube)

Эрика Земмура встречают во Франции (Фото:Скриншот видео Le Figaro via YouTube)

Во Франции разбили яйцо об голову кандидату в президенты Эрику Земмуру. Политик выступает за снятие санкций с Российской Федерации.

Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел, когда он прибыл в Муассаку, где должен был проводить свою предвыборную кампанию. Только он вышел из автомобиля, как сразу же получил удар яйцом об голову от мужчины среднего возраста. Нападавшего сразу же задержали правоохранители.

https://www.youtube.com/watch?v=anXlFL9CnDo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Франция Эрик Земмур Война России против Украины

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