Во Франции пророссийскому кандидату в президенты разбили яйцо об голову 12 марта, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Эрика Земмура встречают во Франции (Фото:Скриншот видео Le Figaro via YouTube)

Во Франции разбили яйцо об голову кандидату в президенты Эрику Земмуру. Политик выступает за снятие санкций с Российской Федерации.

Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел, когда он прибыл в Муассаку, где должен был проводить свою предвыборную кампанию. Только он вышел из автомобиля, как сразу же получил удар яйцом об голову от мужчины среднего возраста. Нападавшего сразу же задержали правоохранители.

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