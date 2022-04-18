«Главная проблема». В Мариуполе отсутствует медицинская помощь — советник мэра 18 апреля, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На сегодняшний день главная проблема для блокадного Мариуполя — отсутствие медицинской помощи, медицинского сопровождения, лекарства.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в комментарии Радио Свобода.

Он также напомнил, что оккупанты вывозят мужчин на фильтрацию, где предлагают работать за еду.

Видео дня

«Заболевания, хронические заболевания, люди не могут получать помощь и лекарства. Кроме того, мы видим сейчас наращивание фильтрации. Мужчин вывозят на фильтрацию, там предлагают работать и обещают за труд платить едой», — сказал Андрющенко.

Читайте также: Бойцы Азова проводят контратаку в Мариуполе

Он отметил, что в трех лагерях находятся люди, стремящиеся попасть на подконтрольную Украине территорию.

«Фактически в трех лагерях, устроенных возле Мариуполя, застряло около 20 тысяч человек, и около 10 тысяч сейчас находятся в лагере для депортации. То есть в целом в таких лагерях у нас где-то 30 тыс. мариупольцев», — сказал он.

Андрющенко подтвердил, что большое количество горожан с детьми обнаружили убежище в укрытиях завода Азовсталь. По его данным, оккупационные силы пытаются заставить людей передвигаться по городу по пропускам.

Слушайте подкаст на эту тему

«Уже говорят, что этот пропуск будет основанием для пребывания на улице вообще для передвижения даже в пределах одного района. Мы считаем, что это еще одна форма фильтрации. И, наверное, это подготовка для паспортизации уже либо России, либо псевдореспублик», — добавил Андрющенко.

Издание также уточняет, что эту информацию им подтвердили несколько жителей Мариуполя, которые недавно покинули город, но у них остается связь с близкими в городе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.