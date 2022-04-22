54-ая бригада показала видео уничтожения российской техники в Донецкой области 22 апреля, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику российских оккупантов (Фото:К2 54 ОМБр/Facebook)

Украинские военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады опубликовали видео уничтожения техники российских оккупантов в Донецкой области.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Украинские защитники отметили, что большое число оккупантов «пошли слушать песни Кобзона».

«И вот утром весеннего дня они попробовали с помощью танков, машины разминирования и новеньких БТР атаковать передовые позиции защитников Украины в Красногоровке вблизи Марьинки. Но их намерения с помощью аэразведки вовремя были обнаружены, и в бой вступила разведывательная группа К2 и еще одно мощное подразделение 54 ОМБр!» — заявили военные.

Видео дня

Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки, 21 апреля, на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.



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