Верещук заявила об эвакуации еще 5 тысяч мирных жителей 6 апреля, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация в Украине (Фото:Суспільне Буковина via Instagram)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров 6 апреля.

В течение дня удалось эвакуировать мирных жителей Донецкой и Луганской областей. За день 6 апреля из опасных районов выехали 4 892 человека.

«Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек — из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе», — написала Верещук.

Видео дня

Кроме того, еще 1 206 человек были эвакуированы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Горного. Также завтра утром 11 автобусов для эвакуации продолжат движение в Мелитополь и Токмак.

6 апреля Верещук призвала жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться, пока для этого есть возможность.

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