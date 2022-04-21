«Все очень туго». Верещук рассказала о попытках эвакуации из Мариуполя 21 апреля, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о сегодняшней попытке эвакуации из Мариуполя. Она заявила, что со стороны оккупантов все происходит очень сложно.

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Она подчеркнула, что на сегодня по Мариуполю «нечем порадовать».

«По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно же, нечестно», — написала она.

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Она отметила, что дает надежду лишь тот факт, что вчера люди впервые поехали из Мариуполя в Запорожье.

«Просим прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть. Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-то возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь», — добавила Верещук.

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