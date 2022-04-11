Большинство — в Запорожье. За сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 4354 человека — Верещук
Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за понедельник, 11 апреля, с помощью гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 4354 человека.
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В частности, в Запорожье из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах доехали 3854 человека.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, удалось эвакуировать более 500 человек.
Верещук подчеркнула, что уже третий день подряд оккупанты нарушают договоренности о проезде автобусов из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.
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