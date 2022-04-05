Заблокирована в Мангуше. Оккупанты не пропустили эвакуационную колонну в Мариуполь — Верещук
Эвакуационная колонна с беженцами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров в понедельник, 4 апреля.
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Министр, в частности, сообщила, что российские оккупанты не пустили колонную в Мариуполе, заблокировав ее в Мангуше.
Всего за сегодня эвакуировано 3376 граждан.
«По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2405 человек. Из них 1553 человека — из Мариуполя и 805 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск, Мелитополь», — заявила Верещук.
Она также отметила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Горное в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.
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