Заблокирована в Мангуше. Оккупанты не пропустили эвакуационную колонну в Мариуполь — Верещук 5 апреля, 01:47 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационная колонна с беженцами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров в понедельник, 4 апреля.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Министр, в частности, сообщила, что российские оккупанты не пустили колонную в Мариуполе, заблокировав ее в Мангуше.

Видео дня

Всего за сегодня эвакуировано 3376 граждан.

«По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2405 человек. Из них 1553 человека — из Мариуполя и 805 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск, Мелитополь», — заявила Верещук.

Она также отметила, что из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Горное в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

Читайте также: Полицейские Днепропетровской области эвакуировали из Донбасса более 100 беженцев из горячих точек

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.