Российские оккупанты расстреляли украинского ученого под Киевом
Василий Кладько не смог выбраться из Ворзеля (Фото:НАН Украины)
Российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора и замдиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.
Согласно заявлению Национальной академии наук Украины, 65-летний ученый прибыл в Ворзель для того, чтобы увезти оттуда свою семью.
Отмечается, что его жена и внуки уехать успели, тогда как Кладько задержался, а после захода в поселок российских оккупантов выбраться уже не смог.
Кладько присвоили звание профессора в 2007 году, а в 2015 году его избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.
13 марта в пгт Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного украинского волонтера с инвалидностью Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.
Ранее в оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).
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