Российские оккупанты расстреляли украинского ученого под Киевом 15 марта, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Василий Кладько не смог выбраться из Ворзеля (Фото:НАН Украины)

Российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора и замдиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.



Согласно заявлению Национальной академии наук Украины, 65-летний ученый прибыл в Ворзель для того, чтобы увезти оттуда свою семью.

Отмечается, что его жена и внуки уехать успели, тогда как Кладько задержался, а после захода в поселок российских оккупантов выбраться уже не смог.

Кладько присвоили звание профессора в 2007 году, а в 2015 году его избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

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