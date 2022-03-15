Российские оккупанты расстреляли украинского ученого под Киевом

15 марта, 06:13
Цей матеріал також доступний українською
Василий Кладько не смог выбраться из Ворзеля (Фото:НАН Украины)

Василий Кладько не смог выбраться из Ворзеля (Фото:НАН Украины)

Российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора и замдиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Читайте также:

Военная техника РФ (Фото:Минобороны России / Facebook) В Киевской области российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей, семеро убитых — разведка

Согласно заявлению Национальной академии наук Украины, 65-летний ученый прибыл в Ворзель для того, чтобы увезти оттуда свою семью.

Отмечается, что его жена и внуки уехать успели, тогда как Кладько задержался, а после захода в поселок российских оккупантов выбраться уже не смог.

Кладько присвоили звание профессора в 2007 году, а в 2015 году его избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

13 марта в пгт Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного украинского волонтера с инвалидностью Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

Ранее в оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Ученые Расстрелы Ворзель НАН Украины Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ