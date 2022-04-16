В Пологах в результате обстрела РФ пострадал 12-летний ребенок, в Гуляйполе оккупанты применили фосфорные бомбы
Последствия обстрела войсками РФ Запорожской области (Фото:ЗОВА/Telegram)
В ночь на 16 апреля российские оккупанты производили обстрелы населенных пунктов Запорожской области.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Как заявил глава Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, ночью 16 апреля войска РФ обстреляли мирные жилые кварталы в городе Пологи. Среди пострадавших — 12-летний ребенок, которого срочно прооперировали.
Очень интенсивно оккупанты обстреливали Гуляйполе — более пяти часов из разнокалиберного оружия, в том числе из Градов. Проходили бои в пригороде Орехова. В настоящее время уточняются потери среди населения и инфраструктуры.
Отмечается, что ВСУ дают отпор оккупантам.
По словам главы Гуляйпольской городской громады Сергея Ярмака, в эту ночь оккупанты вели обстрелы Гуляйполя Градами и фосфорными бомбами. Повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.
«К сожалению, война идет не с военными, а с мирным населением», — говорится в сообщении.
При поддержке волонтеров и областной военной администрации в городе продолжают выдавать гуманитарную помощь. В первую очередь, продукты питания, которые можно длительно хранить, потому что на территории общины уже больше месяца отсутствует электроснабжение, а кое-где и газоснабжение.
Посредством генераторов в городе поддерживают работу мобильной связи и больницы. Ежедневно жители общины могут централизованно эвакуироваться, обратно автобусы доставляют гуманитарные грузы.
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