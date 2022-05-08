В Запорожской области оккупанты убили активиста

8 мая, 04:57
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Последствия обстрелов оккупантами Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Последствия обстрелов оккупантами Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Пресс-служба Запорожской областной военной администрации сообщила, что на временно оккупированной территории российские оккупанты убили общественного активиста Сергея Семенека.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Власти области отметили, что перед убийством активиста несколько дней пытали.

«Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место убежища оружия и местных собратьев», — сообщили в ОВА.

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7 мая россияне пытались вести наступление в направлении Полтавки Запорожской области, понесли потери и отступили на ранее занятые позиции. В районе Полог Силы обороны Украины успешно нанесли потери врагу, уничтожили часть его вооружения и техники. Личный состав оккупантов бросил позиции.

https://www.youtube.com/watch?v=PkZFNQW78Mw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Активисты Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

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