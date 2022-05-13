В Запорожской области в результате вражеских обстрелов травмированы три жителя, повреждены дома — ОВА

13 мая, 17:38
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Поврежденный дом (Фото:Запорожская ОВА)

Поврежденный дом (Фото:Запорожская ОВА)

В результате вражеских обстрелов, произошедших в четверг, 12 мая в Гуляйполе, повреждены восемь многоэтажек и около десятка частных домов, травмированы трое жителей.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В ведомстве заявили, что также повреждена другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение.

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«От российской атаки здания получили значительные повреждения: разрушены крыши и окна, а некоторые помещения от попадания ракет выгорели дотла», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что травмированы трое местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=foPuAmSy-IQ&t=1s

По факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины

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