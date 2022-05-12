Оккупанты похитили на захваченных территориях Запорожской области 271 человека 12 мая, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты похитили на захваченных территориях 271 человека.



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«С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей», — заявил Старух.

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Он отметил, что 118 человека до сих пор находятся в заложниках у оккупантов, 153 человек удалось освободить

За последние сутки были освобождены еще двое жителей Запорожской области.

11 мая российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.

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