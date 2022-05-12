Оккупанты похитили на захваченных территориях Запорожской области 271 человека

12 мая, 01:34
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Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Последствия обстрелов в Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты похитили на захваченных территориях 271 человека.

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«С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей», — заявил Старух.

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Он отметил, что 118 человека до сих пор находятся в заложниках у оккупантов, 153 человек удалось освободить

За последние сутки были освобождены еще двое жителей Запорожской области.

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11 мая российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=IvyRUTVoIv8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Война в Украине Похищение Война России против Украины

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