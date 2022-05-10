В Запорожской области под российский обстрел попал гражданский автомобиль, есть жертва 10 мая, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Вблизи села Белогорье Запорожской области 9 мая в результате российских обстрелов взорвался автомобиль с двумя гражданскими, в результате чего один человек погиб, другой — ранен.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

По данным следствия, на блокпосту оккупантов автомобиль с двумя гражданскими оказался под вражеским обстрелом. В результате прямого попадания снаряда авто взорвалось. Пассажир погиб на месте, а водитель получил ранения.

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Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

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