По поселку в Запорожской области оккупанты нанесли 18 ракетных ударов 11 мая, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Камышевахи (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.

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Об этом сообщает Суспільне.

По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.

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Также один человек погиб, трое ранены.

«Около 14:00 обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома — без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты», — рассказал местный житель.

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