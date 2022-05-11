По поселку в Запорожской области оккупанты нанесли 18 ракетных ударов
Обстрел Камышевахи (Фото:Суспільне Запоріжжя)
Российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.
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Об этом сообщает Суспільне.
По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.
Также один человек погиб, трое ранены.
«Около 14:00 обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома — без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты», — рассказал местный житель.
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