По поселку в Запорожской области оккупанты нанесли 18 ракетных ударов

11 мая, 21:07
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Обстрел Камышевахи (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Обстрел Камышевахи (Фото:Суспільне Запоріжжя)

Российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области.

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Об этом сообщает Суспільне.

По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено.

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Также один человек погиб, трое ранены.

«Около 14:00 обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома — без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты», — рассказал местный житель.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Камышеваха Война России против Украины

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