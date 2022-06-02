В Запорожской области оккупанты хотят «национализировать» имущество Украины

2 июня, 19:45
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Российский оккупант в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российский оккупант в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Коллаборанты на оккупированных территориях Запорожской области решили отжать госимущество Украины, чтобы повысить «эффективность» своей «власти».

Об этом заявил так называемый «замглавы администрации» Андрей Трофимов, сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Он уточнил, что 2 июня так называемый «глава ВГА Запорожской области» Евгений Балицкий подписал «указ о национализации имущества», принадлежащего Украине.

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«Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области», — заявил Трофимов.

Евгений Балицкий — бывший нардеп-регионал. В 2020 году он был избран депутатом облсовета от Оппозиционного блока.

Предателю объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса. Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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