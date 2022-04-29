В Запорожской области изменили время комендантского часа 29 апреля, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Запорожской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Запорожской области сообщил об изменении времени комендантского часа — с 1 по 2 мая включительно.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Так, усиленный комендантский час начнется 1 мая в 17:00 и закончится 2 мая в 05:00.

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При этом посещение кладбища рекомендовано до 14:00.

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