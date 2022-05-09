В Запорожской области эвакуационная колонна попала под вражеский обстрел

9 мая, 18:36
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Эвакуация мирного населения (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Эвакуация мирного населения (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Эвакуационная колонна, выехавшая в воскресенье, 8 мая, из Мелитополя попала под обстрел. Несколько частных авто ехали в Запорожье через Орехов.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Прямой.

Он уточнил, что колонна, которая ехала через Васильевку, застряла на блокпосте оккупантов.

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«Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку — они уже третий день стоят на фашистском блокпосту, и рашисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди», — сказал мэр.

По словам Федорова, уже более 60% жителей Мелитополя покинули город. Это примерно 60−70 тыс. человек.

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«Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц», — подчеркнул мэр.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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