«Просят немало». В Закарпатской области мошенники спекулируют на поддержке армии от имени ОВА
Мошенники (иллюстративное фото) (Фото:geralt / pixabay)
В Закарпатской области мошенники призывают учреждения и организации перечислять средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Сумма сбора — 150 тысяч гривен.
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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.
Первый заместитель главы региона Мирослав Белецкий заявил, что мошенники прикрываются его именем.
«На территории области работают мошенники, которые прикрываются моим именем и должностью, документами и распоряжениями, которые якобы подписаны председателем Закарпатской ОВА Виктором Никитой. Они призывают учреждения и организации перечислить средства на поддержку ВСУ и предоставляют для этого реквизиты карт и счетов. И просят немало — 150 тысяч гривен», — заявил он.
Он отметил, что ни одного распоряжения о перечислении средств на ВСУ председатель областной военной администрации не подписывал.
«Прошу каждого реагировать на сообщения и звонки, которые поступают якобы от меня, и сообщать в правоохранительные органы. Один из вариантов номера, с которого звонят, — 0935384215», — уточнил Билецкий.
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