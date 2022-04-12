Работал в госструктурах. В Украине задержали российского агента

12 апреля, 20:06
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Правоохранители задержали подозреваемого (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

Правоохранители задержали подозреваемого (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

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В Украине разоблачили агента Российской Федерации, который работал перед этим во властных структурах нашей страны. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, бывший правоохранитель из Донецкой области выполнял задачи генштаба России и занимался подрывной деятельностью против нашей страны.

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Он также вербовал лиц для сбора и передачи сведений государственного уровня, информации о высокопоставленных чиновниках и местах дислокации подразделений ВСУ.

При этом в 2017 году он работал в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины. Агент передавал российским спецслужбам документы относительно позиции стран ЕС до вступления нашей страны в энергетический, цифровой и таможенный союзы.

«В мае 2018 года подозреваемый, находясь на связи с представителями российских агентур, поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. Он передавал информацию относительно руководства батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ», — говорится в сообщении.

В 2021 году, освободившись из рядов ВСУ, мужчина продолжал сотрудничать с оккупантами.

Кроме этого, во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, преступник давал указания для своих наставников по сбору информации о подразделениях наших защитников, которые дислоцировались в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Также он выдал информацию о складах оружия и топлива, расположенных в Черкасской и Полтавской областях.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Шпионаж Донецкая область Российская агрессия Харьковская область Агент Офис генерального прокурора Война России против Украины

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