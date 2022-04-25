В Украине уничтожены более 300 офицеров РФ — росСМИ 25 апреля, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожены свыше 300 офицеров РФ, в частности, заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора, сообщает Медиазона.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Издание изучило больше 1 700 публикаций об уничтожении российских военных на украинской территории.

По его данным, в частности, крупные потери понесли костромские и псковские десантники, которые воевали на востоке Украины в 2014-м.

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«На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты больше 70 бойцов Росгвардии…», — отмечается в материале.

Журналисты узнали, что в Украине также ликвидированы семеро вертолетчиков и не менее 20 летчиков. Кроме того, стало известно, что большинство ликвидированных россиян — совсем молодые люди из небогатых регионов РФ.

«69 из них было не больше 19 лет… некоторые, вероятно, были срочниками», — говорится в статье.

Чаще других воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большая часть погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц (около 220 евро).

При этом Медиазона выяснила, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта.

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