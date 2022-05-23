В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России 23 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Адам Хамхоев (Фото:via telegraf)

В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова — Адам Хамхоев.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

По информации ведомства, Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая.

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«Командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб в Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске», — говорится в сообщении.

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