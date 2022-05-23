В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России
Адам Хамхоев (Фото:via telegraf)
В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова — Адам Хамхоев.
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Об этом сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.
По информации ведомства, Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая.
«Командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб в Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске», — говорится в сообщении.
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