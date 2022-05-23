В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России

23 мая, 23:56
Цей матеріал також доступний українською
Адам Хамхоев (Фото:via telegraf)

Адам Хамхоев (Фото:via telegraf)

В Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова — Адам Хамхоев.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Читайте также:
«Два месяца назад». После начала войны России против Украины на Путина были покушения — Буданов

По информации ведомства, Хамхоев погиб в ночь с 20 на 21 мая.

Видео дня

«Командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб в Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Министерство обороны РФ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X