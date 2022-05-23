В Украине будут судить еще 48 российских солдат — Венедиктова

23 мая, 22:08
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Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Украине в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях 48 российских солдат. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

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Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления на Давосском форуме, сообщает The Guardian.

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«Мы уже возбудили около 13 тысяч дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам», — заявила Венедиктова.

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При этом она добавила, что у украинских правоохранителей есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. Два уголовных дела в отношении трех человек уже находятся на рассмотрении судов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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