В Украине будут судить еще 48 российских солдат — Венедиктова 23 мая, 22:08 Цей матеріал також доступний українською Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Украине в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях 48 российских солдат. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления на Давосском форуме, сообщает The Guardian.

Видео дня

«Мы уже возбудили около 13 тысяч дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам», — заявила Венедиктова.

При этом она добавила, что у украинских правоохранителей есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. Два уголовных дела в отношении трех человек уже находятся на рассмотрении судов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.