В Украине будут судить еще 48 российских солдат — Венедиктова
Мужчина оплакивает убитого российскими военными друга в Буче, 5 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Украине в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях 48 российских солдат. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.
Война России против Украины — главные события 23 мая
Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления на Давосском форуме, сообщает The Guardian.
«Мы уже возбудили около 13 тысяч дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам», — заявила Венедиктова.
При этом она добавила, что у украинских правоохранителей есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. Два уголовных дела в отношении трех человек уже находятся на рассмотрении судов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.