В Тростянце частично возобновили электроснабжение 2 апреля, 04:32 Цей матеріал також доступний українською Последствия атаки российских оккупантов в Тростянце (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в освобожденном Тростянце частично возобновили электроснабжение.



«Продолжаем поднимать освобожденные громады. Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены. Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение. Частично в Тростянце возобновили электроснабжение, работаем дальше и по другим общинам», — заявил Живицкий.

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Он также отметил, что оккупанты продолжают атаки «от Белополья до Конотопа».

«Правда, недолго этому продолжаться! Окапываются, поэтому нам ямы для них рыть не придется, облегчают задачу! Прошу жителей Конотопщины держаться, не выходить на улицу без особой нужды, быть осторожными», — заявил Живицкий.

26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области.

Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска перешли в контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его в Киевской и в Херсонской области.

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