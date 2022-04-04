После освобождения от оккупантов. В Тростянце восстанавливают инфраструктуру и начинают обследование территории — ОГА 4 апреля, 12:55 Цей матеріал також доступний українською В Тростянце начинают обследование территории (Фото:Дмитро Живицький/Facebook)

В Тростянце Сумской области начинают обследование территории, проектирование и восстановление центральной части города.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

«Работа по восстановлению Сумской области продолжается. Мы обязательно отстроим разрушенные орками города и села, и уже активно над этим работаем», — написал он.

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По его словам, в область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением Тростянецкой громады.

«Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца», — написал он.

Живицкий заявил, что важно, «чтобы то, что разрушено орками, было восстановлено, и люди вернулись к нормальной жизни в общине».

«Работаем над восстановлением инфраструктуры. В Тростянке уже в части города есть электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Делаем все нужное, чтоб люди были с теплом, светом, газом водой», — написал он.

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26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области.

Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

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