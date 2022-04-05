Загрязнена река. В Тернопольской области из-за обломков вражеской ракеты произошла утечка химикатов

5 апреля, 20:25
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Река Иква (Фото:photocentra)

Река Иква (Фото:photocentra)

В Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты в ночь на вторник повреждено шесть резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.

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Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация.

По информации местных властей, инцидент произошел 5 апреля ночью. Утечку химикатов удалось устранить через несколько часов.

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«Уже через несколько часов удалось устранить утечку. Специалисты Тернопольского лабораторного центра периодически проводят обследование окружающей среды», — говорится в сообщении.

Также произошло загрязнение воды в реке Иква. Жителям населенных пунктов вблизи реки рекомендуется ограничить употребление воды из колодцев. В населенные пункты доставляют питьевую воду.

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Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш уточнил, что атака на Тернопольскую область была совершена в 23:30 в понедельник. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров.

«По состоянию на утро замеры не показали увеличения уровня вредных веществ. Однако повторные пробы выявили превышение уровня аммиака в почве и реке Иква», — сообщил он.

Труш добавил, что экологические последствия не являются критическими. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Крылатая ракета Тернопольская область Химикаты Война России против Украины

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