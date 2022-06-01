В Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке 1 июня, 23:52 Цей матеріал також доступний українською Уличный музыкант (иллюстративное фото) (Фото:ignatsevichserg / pixabay)

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь по-русски.

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Об этом говорится в решении исполнительного комитета городского совета.

В частности, нельзя исполнять произведения, которые провоцируют разгар вражды на национальной, религиозной почве или имеют нецензурный характер.

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Музыкантам запретили выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и на время проведения культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, решением утвердили список локаций, условия и время проведения уличных выступлений в Тернополе.

Как пояснил городской голова Сергей Надал, в городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных сил Украины.

«Итак, чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов», — говорит он.

Всего в городе согласовали 18 локаций для выступлений. К тому же на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше 2 часов.

Время между выступлениями разных музыкантов должно длиться не менее 30 минут.

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