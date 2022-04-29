В Сумской области задержали главу ОТО за попытку сдачи города оккупантам 29 апреля, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Офис генерального прокурора Украины (иллюстративное фото) (Фото:Офис генпрокурора)

По подозрению в государственной измене задержали главу Середино-Будской территориальной общины в Сумской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, глава территориальной общины помогал оккупантам. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности РФ о перемещении Вооруженных сил Украины и видах их вооружения.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник планировал «сдать» город оккупантам, с этой целью он лично приказал уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска.

За государственную измену в условиях военного положения грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



29 апреля 2022 года глава общины был задержан. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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