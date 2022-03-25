В Сумской области военные РФ расстреляли пенсионеров в собственном дворе 25 марта, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Дом в Сумской области (Фото:Сумська обласна прокуратура)

Правоохранители начали досудебное расследование из-за расстрела российскими военными двух жителей села Большой Самбор в Сумской области.

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Об этом 25 марта сообщили в Facebook Сумской областной прокуратуры.

Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 24 марта военные России, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, во дворе расстреляли двух пенсионеров из села Большой Самбор Конотопского района.

От полученных огнестрельных ранений 62-летние мужчина и женщина скончались.