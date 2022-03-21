Живой щит. В Сумской области оккупанты заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники 21 марта, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумы (Фото:Andrey Mozgovoy/via REUTERS)

В Тростянце Сумской области российские оккупанты разместили свое вооружение и заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники как живой щит.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что в городе оккупанты убивают мирных жителей и уничтожают гражданскую инфраструктуру, массово грабят. Так, на одной из улиц российские захватчики бросили гранату в людей — в результате взрыва погибли двое мужчин.

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«Захватчики убили главу уличного комитета Анну Самойлову и несколько дней снайперы обстреливали улицу не допуская жителей забрать тело для погребения. На днях прямо на улице застрелили парня, который вечером возвращался домой. Застрелили руководителя агропредприятия, который утром на машине ехал на работу», — написала омбудсмен.

Российские войска стреляют по местной больнице, которая уже почти разрушена, а в воскресенье из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома и убили трех проживавших там пенсионеров. Также оккупанты прибегают к массовому мародерству: все магазины, банкоматы, аптеки в городе опустошены, как и многие квартиры местных жителей.

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«Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Обращаюсь к Международному Комитету Красного Креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения районов активных боевых действий и оккупации», — заявила Денисова.

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