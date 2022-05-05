Россия за вечер 4 мая почти 40 раз обстреляла Сумскую область

5 мая, 03:04
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Ранее в Сумской области обстреляли школу (Фото:Дмитрий Живицкий via Facebook)

Ранее в Сумской области обстреляли школу (Фото:Дмитрий Живицкий via Facebook)

За вечер 4 мая российский агрессор почти 40 раз обстрелял общины Сумской области.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Как сообщает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий, враг вел обстрелы из минометов со стороны своей границы около 20 часов вечера.

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Отмечается, что около 20 прилетов пришлось на район села Сопич в Глуховской общине.

По его словам, также около 18 минометных прилетов зафиксированы в окрестностях Бачевска и Толстодубово, что в Эсманской общине.

Живицкий отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Госпогранслужба Украины сообщила, что за сутки, 4 мая, российские оккупанты 94 раза обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Сумская область Минометный обстрел Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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