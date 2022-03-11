В Сумской области оккупанты обстреляли жилые дома, погибли два человека — ОГА
Российские оккупанты бомбят мирные города (Фото:Andrey Mozgovoy/via REUTERS)
В ночь на пятницу, 11 марта, российские оккупанты обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, погибли двое местных мирных жителей.
11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.
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