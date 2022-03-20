Из Сум вывезли 71 воспитанника специализированного дома ребенка 20 марта, 03:46 Цей матеріал також доступний українською Почти две недели этих детей прятали в бомбоубежищах (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил о том, что из областного центра эвакуировали 71 воспитанника специализированного дома ребенка.



В своем сообщении в Telegram он заявил, что большинство из этих детей нуждаются в постоянной помощи врачей.

«Почти две недели мы прятали этих малышей в бомбоубежищах… Это дети, у которых нет родителей по разным причинам», — отметил Живицкий.

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По его словам, часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова.

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