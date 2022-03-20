Из Сум вывезли 71 воспитанника специализированного дома ребенка
Почти две недели этих детей прятали в бомбоубежищах (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил о том, что из областного центра эвакуировали 71 воспитанника специализированного дома ребенка.
В своем сообщении в Telegram он заявил, что большинство из этих детей нуждаются в постоянной помощи врачей.
«Почти две недели мы прятали этих малышей в бомбоубежищах… Это дети, у которых нет родителей по разным причинам», — отметил Живицкий.
По его словам, часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.