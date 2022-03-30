За видео в TikTok. Прокуратура передала в суд первое дело о коллаборационизме 30 марта, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Арест преступника (иллюстративное фото) (Фото:chrisreadingfoto / pixabay)

В Краматорске Донецкой области впервые в Украине направили в суд обвинительный акт за коллаборационизм. Эта статья вступила в силу только 15 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители установили, что 25 марта житель Краматорска записал видео, в котором отрицал российскую агрессию против Украины и публично призвал граждан поддерживать действий агрессора. Он выложил запись на собственную страницу в TikTok.

Видео дня

«Это первый обвинительный акт, направленный в суд за совершение коллаборационной деятельности (ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины), которая вступила в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней ее действия уже зарегистрировано 151 уголовное производство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что статья позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с агрессором. За совершение такого преступления грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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