В Славянске местный житель работал на «ДНР»

6 июня, 22:11
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Подозреваемого задержали (Фото:ГПСУ)

Подозреваемого задержали (Фото:ГПСУ)

В Донецкой области пограничники получили информацию, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Мужчину задержали.

Об этом сообщает ГНС Украины.

Пограничники вместе с СБУ установили, что украинец передавал в вооруженные подразделения так называемой «ДНР» информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

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Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Славянск ДНР Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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