В Славянске местный житель работал на «ДНР»
Подозреваемого задержали (Фото:ГПСУ)
В Донецкой области пограничники получили информацию, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Мужчину задержали.
Об этом сообщает ГНС Украины.
Пограничники вместе с СБУ установили, что украинец передавал в вооруженные подразделения так называемой «ДНР» информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.
Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.