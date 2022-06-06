В Славянске местный житель работал на «ДНР» 6 июня, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемого задержали (Фото:ГПСУ)

В Донецкой области пограничники получили информацию, что житель Славянска сотрудничал с оккупационными войсками. Мужчину задержали.

Об этом сообщает ГНС Украины.

Пограничники вместе с СБУ установили, что украинец передавал в вооруженные подразделения так называемой «ДНР» информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

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Мужчина задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

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