«Чего хочет добиться оккупант?». Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей — ОГА 14 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей.

По его словам, в течение воскресенья, 13 марта российские оккупанты сосредоточили внимание на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка.

«Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле уничтожают целые города. В Северодонецке вчера пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей — они просто не могут быть повсюду одновременно», — написал он.

Гайдай заявил, что люди пытаются уехать, потому что многим из них уже нет, где жить.

«Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, всю жизнь проведших здесь, в химическом треугольнике Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Закончится война, и мы построим эти города, вернем их научный потенциал. Победа будет за нами» — написал он.

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