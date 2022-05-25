В оккупированном Севастополе на подводные лодки загружают российские ракеты Калибр — СМИ 25 мая, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Погрузка на подводную лодку Черноморского флота России в Южной бухте Севастополя (Фото:Крым.Реалии)

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подводные лодки Черноморского флота РФ загружают ракеты, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Согласно данным журналиста, у причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта Варшавянка. К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных Камаза, в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

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Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Большой Новгород и Б-271 Колпино.

Подлодки типа Варшавянка несут крылатые ракеты типа Калибр, применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Подводные лодки Черноморского флота России в Южной бухте Севастополя / Фото: Крым.Реалии

ОКР Калибр — российские крылатые ракеты по кодификации НАТО SS-N-27 Sizzler. Разработаны и производятся ОКБ Новатор.

Для поражения наземных целей с подводными лодками используются крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 метров, стартовая масса 1770 кг.

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