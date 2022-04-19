В одном из сел Херсонской области местные жители сняли российский флаг с админздания. Оккупанты угрожают расправой 19 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Село Великие Копани (Фото:krai.lib.kherson.ua)

В Великокопанивской сельской территориальной общине Херсонской области местные жители сняли российский флаг с помещения сельсовета. Оккупанты угрожают наказанием.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в понедельник вечером, 18 апреля.

Видео дня

Теперь российские оккупанты угрожают закрыть село на въезд и выезд, а также наказывать тех, у кого найдут флаг.

«Вчера ночью был снят российский флаг с помещения Великокопанивского сельского совета. Но после этого оккупанты сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в село, закрытие рынков, подворовые обходы и обыски, наказание семье, в которой будет найден флаг», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.