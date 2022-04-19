В одном из сел Херсонской области местные жители сняли российский флаг с админздания. Оккупанты угрожают расправой

19 апреля, 18:58
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Село Великие Копани (Фото:krai.lib.kherson.ua)

Село Великие Копани (Фото:krai.lib.kherson.ua)

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В Великокопанивской сельской территориальной общине Херсонской области местные жители сняли российский флаг с помещения сельсовета. Оккупанты угрожают наказанием.

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Об этом сообщает Херсонская ОГА.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в понедельник вечером, 18 апреля.

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Теперь российские оккупанты угрожают закрыть село на въезд и выезд, а также наказывать тех, у кого найдут флаг.

«Вчера ночью был снят российский флаг с помещения Великокопанивского сельского совета. Но после этого оккупанты сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в село, закрытие рынков, подворовые обходы и обыски, наказание семье, в которой будет найден флаг», — говорится в сообщении.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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