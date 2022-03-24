В Житомирской области российские оккупанты обстреляли лицей, котельную, дом культуры и разрушили жилье — ГСЧС

24 марта, 13:32
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Последствия обстрела Житомирщины российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрела Житомирщины российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)

В селе Кирдан Житомирской области 24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов российских оккупантов было повреждено здание лицея, котельную и дом культуры.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар не произошел. Погибших и травмированных нет.

Также разрушены пять, повреждены 13 жилых домов и семь хозяйственных построек в селе Раковщина Коростенского района без последующего горения. Один человек получил травмы.

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Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось 13 человек и три единицы техники ГСЧС.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   ГСЧС Житомирская область Война России против Украины

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