В Житомирской области российские оккупанты обстреляли лицей, котельную, дом культуры и разрушили жилье — ГСЧС
Последствия обстрела Житомирщины российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)
В селе Кирдан Житомирской области 24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов российских оккупантов было повреждено здание лицея, котельную и дом культуры.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар не произошел. Погибших и травмированных нет.
Также разрушены пять, повреждены 13 жилых домов и семь хозяйственных построек в селе Раковщина Коростенского района без последующего горения. Один человек получил травмы.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось 13 человек и три единицы техники ГСЧС.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.