В Житомирской области российские оккупанты обстреляли лицей, котельную, дом культуры и разрушили жилье — ГСЧС 24 марта, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Житомирщины российскими оккупантами (Фото:ГСЧС)

В селе Кирдан Житомирской области 24 марта около 9:00 в результате ракетных ударов российских оккупантов было повреждено здание лицея, котельную и дом культуры.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар не произошел. Погибших и травмированных нет.

Также разрушены пять, повреждены 13 жилых домов и семь хозяйственных построек в селе Раковщина Коростенского района без последующего горения. Один человек получил травмы.

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Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось 13 человек и три единицы техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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