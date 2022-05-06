В Ровненской области сменили время комендантского часа 6 мая, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал о нововведениях на территории региона. В частности, изменилось время комендантского часа.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Совет обороны Ровненской области принял ряд решений. С 7 мая алкоголь будут продавать дольше, а с 10 мая — изменится время комендантского часа.

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«Изменить время комендантского часа с 23:00 до 5:00. Соответствующие изменения вступают в действие с 10 мая. С завтрашнего дня продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00», — говорится в решении.

Кроме того, военная администрация отреагировала на просьбу патрульной полиции и Службы автомобильных дорог. По всей территории Ровненской области восстановят дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в Дубенском и Ровенском районах — и названия населенных пунктов на государственных дорогах.

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