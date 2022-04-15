В результате обстрела Лисичанска погиб волонтер, его жена в реанимации
Волонтеры Олег и Ольга (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
В Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны российских оккупантов погиб волонтер, а его жена попала в реанимацию.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии.
Гайдай отметил, что супруги занимались волонтерством с первых дней войны — они доставляли гуманитарную помощь местным жителям.
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