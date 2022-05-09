Ситуация меняется в лучшую сторону. В Попасной украинские военнослужащие закрепились на новых позициях — Гайдай
Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)
В Попасной Луганской области украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях. В ближайшее время ситуация может изменится в лучшую сторону.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его информации, на данном участке прорывов нет, однако в ближайшее время ситуация может изменится в пользу Украины.
«Наши защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Скоро ситуация должна измениться в нашу сторону», — заявил Гайдай.
Также он подчеркнул, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.
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