Ситуация меняется в лучшую сторону. В Попасной украинские военнослужащие закрепились на новых позициях — Гайдай

9 мая, 17:35
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Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

В Попасной Луганской области украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях. В ближайшее время ситуация может изменится в лучшую сторону.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, на данном участке прорывов нет, однако в ближайшее время ситуация может изменится в пользу Украины.

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https://www.youtube.com/watch?v=69Xa2LsqVQc

«Наши защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Скоро ситуация должна измениться в нашу сторону», — заявил Гайдай.

Также он подчеркнул, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Попасная Война России против Украины

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