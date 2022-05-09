Ситуация меняется в лучшую сторону. В Попасной украинские военнослужащие закрепились на новых позициях — Гайдай 9 мая, 17:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook)

В Попасной Луганской области украинские военнослужащие продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях. В ближайшее время ситуация может изменится в лучшую сторону.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, на данном участке прорывов нет, однако в ближайшее время ситуация может изменится в пользу Украины.

Видео дня

«Наши защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Скоро ситуация должна измениться в нашу сторону», — заявил Гайдай.

Также он подчеркнул, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.